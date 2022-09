сегодня



ELLEFSON-SOTO дали первый концерт



Видео с первого выступления проекта ELLEFSON-SOTO. состоявшегося в Blah Blah, Турин, Италия, доступно для просмотра ниже. Видео полного выступления доступно ниже.



Сет-лист:



01. Vacation In The Underworld (Ellefson - Soto) 0:01

02. Sharpen The Sword (Ellefson - Soto) 5:37

03. Like A Bullet (Ellefson - Soto) 10:40

04. The Reason (Ellefson - Soto) 16:22

05. Celebrity Trash (Ellefson - Soto) 26:18

06. If You Were God (SLEEPING GIANT song) 30:07

07. The Day Before Tomorrow (Ellefson - Soto) 34:55

08. S.T.N. (Ellefson - Soto) 39:43

09. Swords & Tequila (RIOT song)/ Guest on vocals: Alessandro Del Vecchio 44:20

10. Rebel Yell (BILLY IDOL song) 48:02

11. Medley: Hellion, Breaking The Law, Paranoid, Crazy Train, Enter Sandman, Run To The Hills, I'll See The Light Tonight, Peace Sells… But Who's Buying 53:25











просмотров: 525