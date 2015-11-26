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JEFF SCOTT SOTO — о проекте с DAVID'ом ELLEFSON'ом: «Пока висит»



JEFF SCOTT SOTO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие у него перспективы с DAVID'ом ELLEFSON'ом:



«Я надеюсь, что в какой-то момент это произойдёт. Я дал возможность и время David'у, как и многим другим людям, разобраться со своими делами.



Мы были полностью готовы к тому, что эта работа была выпущена, но понятно по каким причинам всё поставлено на паузу. Просто лучше, чтобы всё прошло и успокоилось, потому что нам не нужны публикации в прессе, которые с этим связаны, особенно комментарии [от] интернет-ковбоев. Пусть всё пройдёт, устаканится, и я уверен, что тогда проекту будет дан зелёный свет, мы сможем выступать... Я уверен, мы вернёмся к этому, когда настанет подходящий момент».







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