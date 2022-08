сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома ELLEFSON-SOTO



Проект ELLEFSON-SOTO, в состав которого входят David Ellefson и Jeff Scott Soto, выпустят дебютную работу, получившую название "Vacation In The Underworld", седьмого октября на Rat Pak Records. В проекте также участвуют гитарист/клавишник Andy Martongelli и барабанщик Paulo Caridi.



Трек-лист:



01. Vacation In The Underworld

02. Like A Bullet

03. Sharpen The Sword

04. The Reason

05. S.T.N.

06. The Revolution

07. Celebrity Trash

08. Live To Die Another Day

09. The Day Before Tomorrow

10. Hercules

11. Rise To Win

12. Out Of The Blue (Bonus Track)

13. Lone Star (Bonus Track)

14. Writing On The Wall (Bonus Track)









View this post on Instagram

















+2 -1



просмотров: 261