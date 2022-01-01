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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 10
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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Bonfire

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14 окт 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

7 фев 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

15 янв 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

21 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

1 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

12 фев 2020 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

17 окт 2018 : 		 Кавер-версия хита SURVIVOR от BONFIRE

8 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни TOTO от BONFIRE

1 окт 2018 : 		 BONFIRE в октябре выпустят двойной альбом каверов

30 мар 2018 : 		 Новое видео BONFIRE

9 мар 2018 : 		 Новое лирик-видео BONFIRE

1 фев 2018 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

1 июл 2017 : 		 BONFIRE подписали контракт с AFM

27 фев 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

31 янв 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

21 ноя 2016 : 		 Дата выхода нового альбома BONFIRE

23 сен 2016 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

11 авг 2016 : 		 Новый вокалист BONFIRE

4 июл 2016 : 		 BONFIRE сменили вокалиста

10 мар 2016 : 		 Музыканты SAXON, UFO, DANGER DANGER, EUROPE, EDGUY поздравляют BONFIRE

25 фев 2016 : 		 Трейлер нового релиза BONFIRE

9 фев 2016 : 		 Новое видео BONFIRE

21 дек 2015 : 		 Двойной альбом BONFIRE выйдет в марте

25 ноя 2015 : 		 Новое видео BONFIRE

15 июл 2015 : 		 Новое видео BONFIRE

31 мар 2015 : 		 Фэн-видео BONFIRE
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Новое видео BONFIRE



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"Freedom Is My Belief", новое видео BONFIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбом "Point Blank MMXXIII".




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