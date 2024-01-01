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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 31
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
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*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 31
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
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Bonfire

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29 окт 2024 : 		 Новое видео BONFIRE

22 сен 2023 : 		 Новое видео BONFIRE

5 май 2023 : 		 Новое видео BONFIRE

5 апр 2023 : 		 BONFIRE опять переписали

16 дек 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

14 окт 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

7 фев 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

15 янв 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

21 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

1 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

12 фев 2020 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

17 окт 2018 : 		 Кавер-версия хита SURVIVOR от BONFIRE

8 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни TOTO от BONFIRE

1 окт 2018 : 		 BONFIRE в октябре выпустят двойной альбом каверов

30 мар 2018 : 		 Новое видео BONFIRE

9 мар 2018 : 		 Новое лирик-видео BONFIRE

1 фев 2018 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

1 июл 2017 : 		 BONFIRE подписали контракт с AFM

27 фев 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

31 янв 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

21 ноя 2016 : 		 Дата выхода нового альбома BONFIRE

23 сен 2016 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

11 авг 2016 : 		 Новый вокалист BONFIRE

4 июл 2016 : 		 BONFIRE сменили вокалиста

10 мар 2016 : 		 Музыканты SAXON, UFO, DANGER DANGER, EUROPE, EDGUY поздравляют BONFIRE

25 фев 2016 : 		 Трейлер нового релиза BONFIRE
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Новое видео BONFIRE



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"I Died Tonight", новое видео группы BONFIRE, доступно для просмотра ниже.

BONFIRE Return With New Single And Music Video "I Died Tonight"




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