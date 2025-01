25 янв 2025



Новое видео BONFIRE



Higher Ground, новое видео группы BONFIRE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Higher Ground, выход которого состоялся 24 января на Frontiers Music Srl:



"Nostradamus"

"I Will Rise"

"Higher Ground"

"I Died Tonight"

"Lost All Control"

"When Love Comes Down"

"Fallin'"

"Come Hell Or High Water"

"Jealousy"

"Spinnin’ In The Black"

"Rock’n’Roll Survivor" (2024 Version)







+1 -0



просмотров: 510