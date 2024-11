сегодня



Новая песня BONFIRE



"I Will Rise", новая песня группы BONFIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Higher Ground, выход которого запланирован на 24 января на Frontiers Music Srl:



"Nostradamus"

"I Will Rise"

"Higher Ground"

"I Died Tonight"

"Lost All Control"

"When Love Comes Down"

"Fallin'"

"Come Hell Or High Water"

"Jealousy"

"Spinnin’ In The Black"

"Rock’n’Roll Survivor" (2024 Version)







+0 -0



просмотров: 171