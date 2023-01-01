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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
65
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
26
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
25
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
23
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»
15
Новое видео CRADLE OF FILTH
14
Видео полного выступления METALLICA
13
METALLICA открыла мировой тур
13
Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»
13
Фраза, имя группы
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с
по
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
65
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
26
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
25
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
23
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
все новости группы
Bonfire
Германия
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.bonfire.de
Facebook:
https://www.facebook.com/BONFIREofficial
5 май 2023
:
Новое видео BONFIRE
5 апр 2023
:
BONFIRE опять переписали
16 дек 2022
:
Новое видео BONFIRE
14 окт 2022
:
Новое видео BONFIRE
7 фев 2021
:
Новое видео BONFIRE
15 янв 2021
:
Новое видео BONFIRE
21 мар 2020
:
Новое видео BONFIRE
1 мар 2020
:
Новое видео BONFIRE
12 фев 2020
:
Новый альбом BONFIRE выйдет весной
17 окт 2018
:
Кавер-версия хита SURVIVOR от BONFIRE
8 окт 2018
:
Кавер-версия песни TOTO от BONFIRE
1 окт 2018
:
BONFIRE в октябре выпустят двойной альбом каверов
30 мар 2018
:
Новое видео BONFIRE
9 мар 2018
:
Новое лирик-видео BONFIRE
1 фев 2018
:
Новый альбом BONFIRE выйдет весной
1 июл 2017
:
BONFIRE подписали контракт с AFM
27 фев 2017
:
Новое видео BONFIRE
31 янв 2017
:
Новое видео BONFIRE
21 ноя 2016
:
Дата выхода нового альбома BONFIRE
23 сен 2016
:
Новый альбом BONFIRE выйдет весной
11 авг 2016
:
Новый вокалист BONFIRE
4 июл 2016
:
BONFIRE сменили вокалиста
10 мар 2016
:
Музыканты SAXON, UFO, DANGER DANGER, EUROPE, EDGUY поздравляют BONFIRE
25 фев 2016
:
Трейлер нового релиза BONFIRE
9 фев 2016
:
Новое видео BONFIRE
21 дек 2015
:
Двойной альбом BONFIRE выйдет в марте
25 ноя 2015
:
Новое видео BONFIRE
15 июл 2015
:
Новое видео BONFIRE
31 мар 2015
:
Фэн-видео BONFIRE
26 мар 2015
:
Трейлер нового альбома BONFIRE
16 мар 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома BONFIRE
12 янв 2015
:
Новый состав BONFIRE
17 май 2013
:
Концертный релиз BONFIRE выйдет в мае
22 май 2012
:
Новое видео BONFIRE
13 май 2012
:
BONFIRE снимают клип на “Cry 4 Help”
9 апр 2012
:
BONFIRE поменяли ударника
7 апр 2012
:
Новый ЕР BONFIRE в мае
24 сен 2011
:
Концертный альбом BONFIRE увидит свет 7-го октября!
21 дек 2010
:
Название и дата выхода нового альбома BONFIRE
15 дек 2010
:
Новый альбом BONFIRE выйдет в начале года
10 фев 2008
:
Новый альбом BONFIRE выйдет в феврале
22 апр 2006
:
Запись нового альбома BONFIRE закончена
5 май 2023
Новое видео BONFIRE
Who's Foolin' Who (MMXXIII Version), новое видео BONFIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен в переиздание альбома "Point Blank MMXXIII", выходящего 9 сентября.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет