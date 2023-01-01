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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
[= ||| все новости группы



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Bonfire

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5 май 2023 : 		 Новое видео BONFIRE

5 апр 2023 : 		 BONFIRE опять переписали

16 дек 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

14 окт 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

7 фев 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

15 янв 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

21 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

1 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

12 фев 2020 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

17 окт 2018 : 		 Кавер-версия хита SURVIVOR от BONFIRE

8 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни TOTO от BONFIRE

1 окт 2018 : 		 BONFIRE в октябре выпустят двойной альбом каверов

30 мар 2018 : 		 Новое видео BONFIRE

9 мар 2018 : 		 Новое лирик-видео BONFIRE

1 фев 2018 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

1 июл 2017 : 		 BONFIRE подписали контракт с AFM

27 фев 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

31 янв 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

21 ноя 2016 : 		 Дата выхода нового альбома BONFIRE

23 сен 2016 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

11 авг 2016 : 		 Новый вокалист BONFIRE

4 июл 2016 : 		 BONFIRE сменили вокалиста

10 мар 2016 : 		 Музыканты SAXON, UFO, DANGER DANGER, EUROPE, EDGUY поздравляют BONFIRE

25 фев 2016 : 		 Трейлер нового релиза BONFIRE

9 фев 2016 : 		 Новое видео BONFIRE

21 дек 2015 : 		 Двойной альбом BONFIRE выйдет в марте
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|||| 5 май 2023

Новое видео BONFIRE



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Who's Foolin' Who (MMXXIII Version), новое видео BONFIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен в переиздание альбома "Point Blank MMXXIII", выходящего 9 сентября.






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