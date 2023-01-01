5 май 2023



Новое видео BONFIRE



Who's Foolin' Who (MMXXIII Version), новое видео BONFIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен в переиздание альбома "Point Blank MMXXIII", выходящего 9 сентября.











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