×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
53
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
35
JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
30
Новая песня GRAVE DIGGER
28
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
11
Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар...
11
Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е...
11
Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»
10
MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата
9
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
53
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
35
JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
30
Новая песня GRAVE DIGGER
28
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
все новости группы
The Last Rockstars
Япония
-
-
Myspace:
https://www.instagram.com/TheLastRockstars/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheLastRockstars/
19 ноя 2024
:
THE LAST ROCKSTARS потеряли члена
14 авг 2023
:
Новая песня THE LAST ROCKSTARS
13 фев 2023
:
Видео с выступления THE LAST ROCKSTARS
8 фев 2023
:
THE LAST ROCKSTARS отыграли первое шоу в США
6 фев 2023
:
Новое видео THE LAST ROCKSTARS
1 фев 2023
:
Видео полного выступления THE LAST ROCKSTARS
27 янв 2023
:
THE LAST ROCKSTARS отыграли первый концерт
23 дек 2022
:
Новая песня THE LAST ROCKSTARS
11 ноя 2022
:
Японские звезды замутили THE LAST ROCKSTARS
сегодня
THE LAST ROCKSTARS потеряли члена
"Mastery", новое видео группы THE LAST ROCKSTARS, доступно для просмотра ниже. Группа также сообщила, что Miyavi больше не является участником коллектива.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 108
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет