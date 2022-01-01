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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Warmen

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20 дек 2022 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году

8 ноя 2021 : 		 WARMEN приступили к сочинению

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARMEN

1 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома WARMEN

14 июл 2014 : 		 Новая песня WARMEN

27 июн 2013 : 		 WARMEN завершили мастеринг

29 апр 2013 : 		 Новая песня WARMEN

26 окт 2011 : 		 WARMEN начали запись

27 янв 2011 : 		 WARMEN начали работу над новым материалом

22 фев 2010 : 		 Видео с юбилейного концерта WARMEN

10 янв 2010 : 		 Гости на юбилейном концерте WARMEN

24 дек 2009 : 		 WARMEN планируют юбилейный концерт и сборник лучших песен

13 ноя 2009 : 		 Кавер-версия ROXETTE от WARMEN

2 май 2009 : 		 Японская версия альбома WARMEN будет содержать кавер-версию ROXETTE

28 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме WARMEN

30 мар 2009 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM завершает микширование нового альбома WARMEN

24 фев 2009 : 		 На новом диске WARMEN будет кавер Janet Jackson

10 фев 2009 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM продолжает работу на новым альбомом WARMEN
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|||| 20 дек 2022

Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году



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Janne "Warman" Wirman сообщил, что заключил контракт с лейблом Reaper Entertainment на котором в 2023 году состоится релиз нового альбома WARMEN.

«После резкого разрыва CHILDREN OF BODOM я не был уверен, буду ли я когда-нибудь снова заниматься музыкой. В прошлом году мы провели несколько сессий по написанию песен с моим братом и Jyri, и я понял, что у меня по-прежнему осталось большое желание заниматься музыкой, и вместе мы написали целый альбом новых захватывающих вещей. Мы объединились с Flori и Greg из Reaper Entertainment, поскольку я уже работал с ними раньше с отличными результатами и знал, что они прекрасно знают мое прошлое с BODOM и то, куда мы хотим двигаться дальше с WARMEN».




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