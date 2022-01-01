20 дек 2022



Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году



Janne "Warman" Wirman сообщил, что заключил контракт с лейблом Reaper Entertainment на котором в 2023 году состоится релиз нового альбома WARMEN.



«После резкого разрыва CHILDREN OF BODOM я не был уверен, буду ли я когда-нибудь снова заниматься музыкой. В прошлом году мы провели несколько сессий по написанию песен с моим братом и Jyri, и я понял, что у меня по-прежнему осталось большое желание заниматься музыкой, и вместе мы написали целый альбом новых захватывающих вещей. Мы объединились с Flori и Greg из Reaper Entertainment, поскольку я уже работал с ними раньше с отличными результатами и знал, что они прекрасно знают мое прошлое с BODOM и то, куда мы хотим двигаться дальше с WARMEN».







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