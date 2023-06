1 июн 2023



Новый альбом WARMEN выйдет летом



WARMEN выпустят новую работу, получившую название "Here For None", 18 августа на Reaper Entertainment.



«Если вы знакомы с WARMEN или впервые слышите нашу музыку, вас ждет настоящее наслаждение! Мы потратили много энергии и сил на этот релиз, и новый альбом реально отражает то, чем мы являемся в музыкальном отношении. Много мелодичных вещей и сумасшедших соло с брутальными риффами и ударными.



Я всегда буду Janne из BODOM. Это меня устраивает. Я рад этому и мне не нужно скрывать свое прошлое. Я также вижу в этом положительный момент для WARMEN».



Трек-лист:



01. Warmen Are Here For None

02. The Driving Force

03. A World Of Pain

04. Too Much, Too Late

05. Night Terrors

06. Hell On Four Wheels

07. The End Of The Line

08. Death's On Its Way

09. The Cold Unknown

10. Dancing With Tears In My Eyes







