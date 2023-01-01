Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 71
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 71
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
[= ||| все новости группы



*

Warmen

*



16 апр 2023 : 		 PETRI LINDROOS в WARMEN

18 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от WARMEN

20 дек 2022 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году

8 ноя 2021 : 		 WARMEN приступили к сочинению

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARMEN

1 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома WARMEN

14 июл 2014 : 		 Новая песня WARMEN

27 июн 2013 : 		 WARMEN завершили мастеринг

29 апр 2013 : 		 Новая песня WARMEN

26 окт 2011 : 		 WARMEN начали запись

27 янв 2011 : 		 WARMEN начали работу над новым материалом

22 фев 2010 : 		 Видео с юбилейного концерта WARMEN

10 янв 2010 : 		 Гости на юбилейном концерте WARMEN

24 дек 2009 : 		 WARMEN планируют юбилейный концерт и сборник лучших песен

13 ноя 2009 : 		 Кавер-версия ROXETTE от WARMEN

2 май 2009 : 		 Японская версия альбома WARMEN будет содержать кавер-версию ROXETTE

28 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме WARMEN

30 мар 2009 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM завершает микширование нового альбома WARMEN

24 фев 2009 : 		 На новом диске WARMEN будет кавер Janet Jackson

10 фев 2009 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM продолжает работу на новым альбомом WARMEN
| - |

|||| сегодня

PETRI LINDROOS в WARMEN



zoom
WARMEN сообщили о том, что PETRI LINDROOS стал новым вокалистом коллектива.

«В связи с недавним появлением более агрессивного музыкального направления в сочинении песен, перед нами встал вопрос о том, кто будет исполнять вокальные партии на новом альбоме. После долгих раздумий мы обратились к Petri, так как Janne знает его очень давно, и мы подумали, что он будет идеальным вариантом. Мы очень рады объявить о том, что Petri станет вокалистом на нашем грядущем альбоме. Мы также считаем, что он идеально подойдет для концертных выступлений, так что следите за новостями о новом альбоме!»

Petri: «Братья Wirman написали мне и спросили, не хотел бы я спеть на их новом альбоме, и я ответил, что, конечно, хотел бы. Звучит очень круто и к тому же очень по металлически».

ENSIFERUM Frontman PETRI LINDROOS Confirmed As New Vocalist For CHILDREN OF BODOM Keyboardist's WARMEN




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 199

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом