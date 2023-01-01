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PETRI LINDROOS в WARMEN



WARMEN сообщили о том, что PETRI LINDROOS стал новым вокалистом коллектива.



«В связи с недавним появлением более агрессивного музыкального направления в сочинении песен, перед нами встал вопрос о том, кто будет исполнять вокальные партии на новом альбоме. После долгих раздумий мы обратились к Petri, так как Janne знает его очень давно, и мы подумали, что он будет идеальным вариантом. Мы очень рады объявить о том, что Petri станет вокалистом на нашем грядущем альбоме. Мы также считаем, что он идеально подойдет для концертных выступлений, так что следите за новостями о новом альбоме!»



Petri: «Братья Wirman написали мне и спросили, не хотел бы я спеть на их новом альбоме, и я ответил, что, конечно, хотел бы. Звучит очень круто и к тому же очень по металлически».







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