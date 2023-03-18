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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 11
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
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*

Warmen

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18 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от WARMEN

20 дек 2022 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году

8 ноя 2021 : 		 WARMEN приступили к сочинению

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARMEN

1 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома WARMEN

14 июл 2014 : 		 Новая песня WARMEN

27 июн 2013 : 		 WARMEN завершили мастеринг

29 апр 2013 : 		 Новая песня WARMEN

26 окт 2011 : 		 WARMEN начали запись

27 янв 2011 : 		 WARMEN начали работу над новым материалом

22 фев 2010 : 		 Видео с юбилейного концерта WARMEN

10 янв 2010 : 		 Гости на юбилейном концерте WARMEN

24 дек 2009 : 		 WARMEN планируют юбилейный концерт и сборник лучших песен

13 ноя 2009 : 		 Кавер-версия ROXETTE от WARMEN

2 май 2009 : 		 Японская версия альбома WARMEN будет содержать кавер-версию ROXETTE

28 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме WARMEN

30 мар 2009 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM завершает микширование нового альбома WARMEN

24 фев 2009 : 		 На новом диске WARMEN будет кавер Janet Jackson

10 фев 2009 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM продолжает работу на новым альбомом WARMEN
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|||| сегодня

Визуальный ряд от WARMEN



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WARMEN по случаю перевыпуска альбома First Of The Five Elements, опубликовали визуальный ряд к композиции "Suck My Attitutde" Feat. Alexi Laiho. Как уже сообщалось ранее, новая пластинка коллектива выйдет в этом году.

CHILDREN OF BODOM Keyboardist's WARMEN Re-Release 2014's First Of Five Elements Today; Official Visualizer For "Suck My Atttitude" Featuring ALEXI LAIHO Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 мар 2023
Exceptional
Не слушал "First Of The Five Elements" как раз потому, что на привычных ресурсах не получалось купить диск. Может сейчас что-то поменяется, а то и вовсе ФОНО по старой памяти подружится...

просмотров: 469

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