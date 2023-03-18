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Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис...
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Видео с текстом от METALLICA
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Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной
11
Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?
10
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Warmen
Финляндия
Heavy Metal
Neoclassic Metal
http://www.warmen.org
Myspace:
http://www.myspace.com/jannewarmenproject
18 мар 2023
:
Визуальный ряд от WARMEN
20 дек 2022
:
Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году
8 ноя 2021
:
WARMEN приступили к сочинению
19 авг 2015
:
Видео с выступления WARMEN
1 авг 2014
:
Трек-лист нового альбома WARMEN
14 июл 2014
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Новая песня WARMEN
27 июн 2013
:
WARMEN завершили мастеринг
29 апр 2013
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Новая песня WARMEN
26 окт 2011
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WARMEN начали запись
27 янв 2011
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WARMEN начали работу над новым материалом
22 фев 2010
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Видео с юбилейного концерта WARMEN
10 янв 2010
:
Гости на юбилейном концерте WARMEN
24 дек 2009
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WARMEN планируют юбилейный концерт и сборник лучших песен
13 ноя 2009
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Кавер-версия ROXETTE от WARMEN
2 май 2009
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Японская версия альбома WARMEN будет содержать кавер-версию ROXETTE
28 апр 2009
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Подробности о новом альбоме WARMEN
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Клавишник CHILDREN OF BODOM завершает микширование нового альбома WARMEN
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На новом диске WARMEN будет кавер Janet Jackson
10 фев 2009
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Клавишник CHILDREN OF BODOM продолжает работу на новым альбомом WARMEN
сегодня
Визуальный ряд от WARMEN
WARMEN по случаю перевыпуска альбома First Of The Five Elements, опубликовали визуальный ряд к композиции "Suck My Attitutde" Feat. Alexi Laiho. Как уже сообщалось ранее, новая пластинка коллектива выйдет в этом году.
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18 мар 2023
Exceptional
Не слушал "First Of The Five Elements" как раз потому, что на привычных ресурсах не получалось купить диск. Может сейчас что-то поменяется, а то и вовсе ФОНО по старой памяти подружится...
просмотров: 469
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).