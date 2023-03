сегодня



Визуальный ряд от WARMEN



WARMEN по случаю перевыпуска альбома First Of The Five Elements, опубликовали визуальный ряд к композиции "Suck My Attitutde" Feat. Alexi Laiho. Как уже сообщалось ранее, новая пластинка коллектива выйдет в этом году.







+1 -0



( 1 ) просмотров: 469