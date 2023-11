сегодня



WARMEN исполнили CHILDREN OF BODOM



WARMEN в рамках выступления в Тампере 17 ноября исполнили несколько песен CHILDREN OF BODOM:



"Warmen Are Here for None"

"The Driving Force"

"A World of Pain" (live debut)

"Too Much, Too Late"

"The End of the Line" (live debut)

"Suck My Attitude"

"Sixpounder" (Children of Bodom)

"Everytime I Die" (Children of Bodom)

"Night Terrors"

"Death's On Its Way" (live debut)

"The Cold Unknown" (live debut)





Encore:

"In Your Face" (Children of Bodom)

"Hell on Four Wheels"

"Somebody's Watching Me" (Rockwell)







