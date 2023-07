сегодня



Новое видео WARMEN



Hell On Four Wheels, новое видео WARMEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в новую работу "Here For None", выходящую 18 августа на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



01. Warmen Are Here For None

02. The Driving Force

03. A World Of Pain

04. Too Much, Too Late

05. Night Terrors

06. Hell On Four Wheels

07. The End Of The Line

08. Death's On Its Way

09. The Cold Unknown

10. Dancing With Tears In My Eyes http://www.warmen.org







+0 -0



просмотров: 143