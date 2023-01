сегодня



Фрагмент нового релиза SEVEN SPIRES



SEVEN SPIRES 17 марта выпустят концертную пластинку "Live At ProgPower USA XXI", которая будет доступна на CD и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, композиция "Ghost Of Yesterday", доступна ниже.



Трек-лист:



"Wanderer’s Prayer"

"Gods Of Debauchery"

"Ghost Of Yesterday"

"The Cabaret Of Dreams"

"Succumb"

"In Sickness, In Health"

"Bury You"

Drum Solo

"Oceans Of Time"

"Shadow On An Endless Sea"

"Dare To Live"

"This God Is Dead" (Feat. Roy Khan)

"Through Lifetimes (End)"







