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Seven Spires

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Новое видео SEVEN SPIRES



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"Lightbringer" ft. Casey Lee Williams, новое видео группы SEVEN SPIRES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gods Of Debauchery, выходящего десятого сентября.

Трек-лист:

"Wanderer’s Prayer"
"Gods Of Debauchery"
"The Cursed Muse"
"Ghost Of Yesterday"
"Lightbringer"
"Echoes Of Eternity"
"Shadow On An Endless Sea"
"Dare To Live"
"In Sickness, In Health"
"This God Is Dead"
"Oceans Of Time"
"The Unforgotten Name"
"Gods Amongst Men"
"Dreamchaser"
"Through Lifetimes"
"Fall With Me"

SEVEN SPIRES Release Music Video For New Single "Lightbringer" Feat. CASEY LEE WILLIAMS



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