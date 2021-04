сегодня



Вокалистка SEVEN SPIRES / AVANTASIA исполняет тему из Пиратов Карибского Моря



Вокалистка SEVEN SPIRES / AVANTASIA Adrienne Cowan опубликовала собственное прочтение композиции "Hoist The Colours", которая вошла в фильм "Пираты Карибского Моря: На краю света".







