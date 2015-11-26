Новое видео SEVEN SPIRES

"Gods Of Debauchery", новое видео группы SEVEN SPIRES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gods Of Debauchery, выходящего десятого сентября.
Трек-лист:
"Wanderer’s Prayer"
"Gods Of Debauchery"
"The Cursed Muse"
"Ghost Of Yesterday"
"Lightbringer"
"Echoes Of Eternity"
"Shadow On An Endless Sea"
"Dare To Live"
"In Sickness, In Health"
"This God Is Dead"
"Oceans Of Time"
"The Unforgotten Name"
"Gods Amongst Men"
"Dreamchaser"
"Through Lifetimes"
"Fall With Me"
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