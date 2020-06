сегодня



Обучающее видео от SEVEN SPIRES



SEVEN SPIRES опубликовали обучающее видео на композицию "Ghost Of A Dream", которая вошла в альбом Emerald Seas, релиз которого занимался лейбл Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Igne Defendit"

"Ghost Of A Dream"

"No Words Exchanged"

"Every Crest"

"Unmapped Darkness"

"Succumb"

"Drowner Of Worlds"

"Silvery Moon"

"Bury You"

"Fearless"

"With Love From The Other Side"

"The Trouble With Eternal Life"

"Emerald Seas Overture"







