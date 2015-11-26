Новая песня SEVEN SPIRES

"Dare To Live", новая песня группы SEVEN SPIRES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gods Of Debauchery.
Трек-лист:
"Wanderer’s Prayer"
"Gods Of Debauchery"
"The Cursed Muse"
"Ghost Of Yesterday"
"Lightbringer"
"Echoes Of Eternity"
"Shadow On An Endless Sea"
"Dare To Live"
"In Sickness, In Health"
"This God Is Dead"
"Oceans Of Time"
"The Unforgotten Name"
"Gods Amongst Men"
"Dreamchaser"
"Through Lifetimes"
"Fall With Me"
resurgamresponses
xRReth
песня с Ханом охуенная
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