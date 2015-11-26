Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 339
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 63
*Новое видео HYPOCRISY 42
*Новое видео IRON MAIDEN 38
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
[= ||| все новости группы



*

Seven Spires

*



12 сен 2021 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES

31 авг 2021 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

28 июл 2021 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

25 июн 2021 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

4 июн 2021 : 		 Roy Khan в новом треке SEVEN SPIRES

27 апр 2021 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES

14 апр 2021 : 		 Вокалистка SEVEN SPIRES / AVANTASIA исполняет тему из Пиратов Карибского Моря

26 дек 2020 : 		 Рождественский сингл от вокалистки SEVEN SPIRES

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SEVEN SPIRES

16 май 2020 : 		 Акустика от SEVEN SPIRES

16 фев 2020 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

14 ноя 2019 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

17 янв 2019 : 		 SEVEN SPIRES на Frontiers Music Srl

1 авг 2017 : 		 Новый альбом SEVEN SPIRES доступен для прослушивания

7 июл 2017 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES

20 июн 2017 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

3 июн 2017 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES

16 май 2017 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES
| - |

|||| 12 сен 2021

Новая песня SEVEN SPIRES



*
zoom
*
* *
"Dare To Live", новая песня группы SEVEN SPIRES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gods Of Debauchery.

Трек-лист:

"Wanderer’s Prayer"
"Gods Of Debauchery"
"The Cursed Muse"
"Ghost Of Yesterday"
"Lightbringer"
"Echoes Of Eternity"
"Shadow On An Endless Sea"
"Dare To Live"
"In Sickness, In Health"
"This God Is Dead"
"Oceans Of Time"
"The Unforgotten Name"
"Gods Amongst Men"
"Dreamchaser"
"Through Lifetimes"
"Fall With Me"

SEVEN SPIRES Share New Track вЂњDare To LiveвЂќ; Gods Of Debauchery Out Now



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

resurgamresponses


12 сен 2021, 21:22		жанров н е развиваем зато неплохо знаем теорию и практику

xRReth


12 сен 2021, 22:09		альбом получился без особых откровений (кроме Lightbringer), но очень крайне приятный. получил всё то, чего ждал
песня с Ханом охуенная


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 326

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом