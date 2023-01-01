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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



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Saturnus

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16 июн 2023 : 		 Новые песни SATURNUS

17 май 2023 : 		 Новая песня SATURNUS

19 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SATURNUS

14 мар 2023 : 		 Новое видео SATURNUS

12 дек 2021 : 		 SATURNUS завершили работу над альбомом

20 окт 2021 : 		 SATURNUS нашли лейбл

12 июн 2021 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 SATURNUS обновили состав

17 янв 2018 : 		 SATURNUS нашли гитариста

4 июн 2016 : 		 SATURNUS покинул гитарист

16 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SATURNUS

11 окт 2012 : 		 Новый альбом SATURNUS выйдет в ноябре

22 дек 2011 : 		 SATURNUS на CYCLONE EMPIRE

21 мар 2011 : 		 SATURNUS ищут новый лейбл

28 фев 2011 : 		 SATURNUS о визите в Москву

17 июн 2010 : 		 Первые три альбома SATURNUS будут переизданы

11 апр 2010 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

16 май 2009 : 		 Новый состав SATURNUS готов к выступлениям

4 май 2009 : 		 SATURNUS анонсировали новый состав

3 янв 2008 : 		 SATURNUS поменяли басиста

7 июн 2006 : 		 SATURNUS бьет продажи в Дании

22 фев 2006 : 		 SATURNUS готовят альбом под впечатлением от книги Пауло Коэльо

8 фев 2006 : 		 SATURNUS опубликовали название и обложку нового альбома
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|||| сегодня

Новые песни SATURNUS



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"Truth", "Closing the Circle", "The Storm Within", "Even Tide", новые песни SATURNUS, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из нового альбома “The Storm Within”, который будет выпущен 16 июня 2023 лейблом Prophecy Productions.










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