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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
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Saturnus

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17 май 2023 : 		 Новая песня SATURNUS

19 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SATURNUS

14 мар 2023 : 		 Новое видео SATURNUS

12 дек 2021 : 		 SATURNUS завершили работу над альбомом

20 окт 2021 : 		 SATURNUS нашли лейбл

12 июн 2021 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 SATURNUS обновили состав

17 янв 2018 : 		 SATURNUS нашли гитариста

4 июн 2016 : 		 SATURNUS покинул гитарист

16 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SATURNUS

11 окт 2012 : 		 Новый альбом SATURNUS выйдет в ноябре

22 дек 2011 : 		 SATURNUS на CYCLONE EMPIRE

21 мар 2011 : 		 SATURNUS ищут новый лейбл

28 фев 2011 : 		 SATURNUS о визите в Москву

17 июн 2010 : 		 Первые три альбома SATURNUS будут переизданы

11 апр 2010 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

16 май 2009 : 		 Новый состав SATURNUS готов к выступлениям

4 май 2009 : 		 SATURNUS анонсировали новый состав

3 янв 2008 : 		 SATURNUS поменяли басиста

7 июн 2006 : 		 SATURNUS бьет продажи в Дании

22 фев 2006 : 		 SATURNUS готовят альбом под впечатлением от книги Пауло Коэльо

8 фев 2006 : 		 SATURNUS опубликовали название и обложку нового альбома
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|||| сегодня

Новая песня SATURNUS



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Breathe New Life, новая песня SATURNUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Storm Within”, который будет выпущен 16 июня 2023 лейблом Prophecy Productions.




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