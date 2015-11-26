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SATURNUS нашли лейбл



SATURNUS подписали долгосрочный контракт с известным немецким лейблом Prophecy Productions. Новый альбом группы, теперь уже официально, увидит свет в следующем году! Также в рамках данного сотрудничества будет сделано переиздание культовой работы коллектива “Veronika Decides to Die”. Альбом будет выпущен на виниле, а позже — в виде коллекционной Artbook.





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