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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 75
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
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Saturnus

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19 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SATURNUS

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12 июн 2021 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 SATURNUS обновили состав

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4 июн 2016 : 		 SATURNUS покинул гитарист

16 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SATURNUS

11 окт 2012 : 		 Новый альбом SATURNUS выйдет в ноябре

22 дек 2011 : 		 SATURNUS на CYCLONE EMPIRE

21 мар 2011 : 		 SATURNUS ищут новый лейбл

28 фев 2011 : 		 SATURNUS о визите в Москву

17 июн 2010 : 		 Первые три альбома SATURNUS будут переизданы

11 апр 2010 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

16 май 2009 : 		 Новый состав SATURNUS готов к выступлениям

4 май 2009 : 		 SATURNUS анонсировали новый состав

3 янв 2008 : 		 SATURNUS поменяли басиста

7 июн 2006 : 		 SATURNUS бьет продажи в Дании

22 фев 2006 : 		 SATURNUS готовят альбом под впечатлением от книги Пауло Коэльо

8 фев 2006 : 		 SATURNUS опубликовали название и обложку нового альбома
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Видео с текстом от SATURNUS



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"Chasing Ghosts", официальное видео с текстом SATURNUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Storm Within”, который будет выпущен 16 июня 2023 лейблом Prophecy Productions.




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19 апр 2023
Terror Zone
Новый альбом Сатурнус? Ущипните меня!
Like!1
19 апр 2023
ё
ё111ё
Атмосферно. Круто.

просмотров: 330

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