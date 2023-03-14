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Новое видео SATURNUS



The Calling, новое видео SATURNUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Storm Within”, который будет выпущен 16 июня 2023 лейблом Prophecy Productions.







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