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SATURNUS работают над новым материалом



Новости из стана SATURNUS:



«Стадия пре-продакшена неумолимо продвигается вперёд! Работая в студии над новыми гимнами и идеями, мы чувствуем, как свежий и вместе с тем захватывающий подход увлекает нас за собой, как лавина. Наш дорогой Thomas сейчас находится в процессе записи некоторых вокальных партий, которые, по сути, обрекают наших поклонников на то, что ваши сердца и души непременно будут разбиты вдребезги. Так что считайте это официальным предупреждением: мощнейшая доза опустошающего отчаяния скоро нагрянет!»





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