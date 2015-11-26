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Saturnus

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12 июн 2021 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 SATURNUS обновили состав

17 янв 2018 : 		 SATURNUS нашли гитариста

4 июн 2016 : 		 SATURNUS покинул гитарист

16 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SATURNUS

11 окт 2012 : 		 Новый альбом SATURNUS выйдет в ноябре

22 дек 2011 : 		 SATURNUS на CYCLONE EMPIRE

21 мар 2011 : 		 SATURNUS ищут новый лейбл

28 фев 2011 : 		 SATURNUS о визите в Москву

17 июн 2010 : 		 Первые три альбома SATURNUS будут переизданы

11 апр 2010 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

16 май 2009 : 		 Новый состав SATURNUS готов к выступлениям

4 май 2009 : 		 SATURNUS анонсировали новый состав

3 янв 2008 : 		 SATURNUS поменяли басиста

7 июн 2006 : 		 SATURNUS бьет продажи в Дании

22 фев 2006 : 		 SATURNUS готовят альбом под впечатлением от книги Пауло Коэльо

8 фев 2006 : 		 SATURNUS опубликовали название и обложку нового альбома
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SATURNUS работают над новым материалом



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Новости из стана SATURNUS:

«Стадия пре-продакшена неумолимо продвигается вперёд! Работая в студии над новыми гимнами и идеями, мы чувствуем, как свежий и вместе с тем захватывающий подход увлекает нас за собой, как лавина. Наш дорогой Thomas сейчас находится в процессе записи некоторых вокальных партий, которые, по сути, обрекают наших поклонников на то, что ваши сердца и души непременно будут разбиты вдребезги. Так что считайте это официальным предупреждением: мощнейшая доза опустошающего отчаяния скоро нагрянет!»



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