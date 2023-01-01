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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 24
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Riot

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22 июн 2023 : 		 STEVE PURCELL исполняет RIOT

9 апр 2020 : 		 Сын гитариста RIOT подтвердил его смерть от коронавируса

29 мар 2020 : 		 Первый музыкант умер от коронавируса

5 мар 2020 : 		 Выход сборник раритетов RIOT

27 фев 2020 : 		 Вокалист RIOT V в "Голосе"

21 июл 2019 : 		 Видео из концертного релиза RIOT V

24 июн 2019 : 		 Новое концертное видео RIOT V

8 июн 2019 : 		 RIOT V выпустят концертный DVD

4 окт 2018 : 		 RIOT в честь 30-летнего юбилея перевыпустят альбом "Thundersteel"

27 сен 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

28 апр 2018 : 		 Новое лирик-видео RIOT V

16 апр 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

31 мар 2018 : 		 Новое видео RIOT V

26 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

6 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

24 фев 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

8 фев 2018 : 		 Винилы RIOT выйдут зимой

30 янв 2018 : 		 Новый альбом RIOT V выйдет весной

28 сен 2017 : 		 RIOT V на NUCLEAR BLAST

29 июн 2017 : 		 Фрагменты переизданий альбомов RIOT

7 июн 2017 : 		 Первая часть документального фильма RIOT

30 май 2017 : 		 Трейлер нового документального фильма RIOT V

28 фев 2017 : 		 Новое видео RIOT

21 дек 2016 : 		 Новое видео RIOT

20 окт 2016 : 		 Новое видео RIOT
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STEVE PURCELL исполняет RIOT



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STEVE PURCELL представил собственное прочтение композиции RIOT "Outlaw".

Guitarist STEVE PURCELL Releases Cover Of RIOT Classic вЂњOutlawвЂќ Feat. RON KEEL




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