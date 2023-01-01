21 сен 2023



RIOT V на Atomic Fire Records



RIOT V сообщили о заключении контракта с лейблом Atomic Fire Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.



Donnie Van Stavern: «Воины металла, я рад сообщить, что мы подписали контракт с влиятельным лейблом Atomic Fire Records! Marcus Wosgien и Flori Milz являются не только представителями лейбла, но и друзьями, и знают наше видение будущего группы! Мы записывались в Нью-Йорке/Техасе/Мичигане, сведение проводилось в Нью-Джерси Bruno Ravel [Danger Danger], который продюсировал возвращение Immortal Soul, а мастеринг в Германии проводил Bart Gabriel. Ждите новый релиз в начале 2024 года, так как мы только что закончили работу над ним, и это будет очередной отвал башки!»







+1 -0



просмотров: 131

