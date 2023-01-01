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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
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Riot

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8 фев 2018 : 		 Винилы RIOT выйдут зимой

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|||| 21 сен 2023

RIOT V на Atomic Fire Records



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RIOT V сообщили о заключении контракта с лейблом Atomic Fire Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.

Donnie Van Stavern: «Воины металла, я рад сообщить, что мы подписали контракт с влиятельным лейблом Atomic Fire Records! Marcus Wosgien и Flori Milz являются не только представителями лейбла, но и друзьями, и знают наше видение будущего группы! Мы записывались в Нью-Йорке/Техасе/Мичигане, сведение проводилось в Нью-Джерси Bruno Ravel [Danger Danger], который продюсировал возвращение Immortal Soul, а мастеринг в Германии проводил Bart Gabriel. Ждите новый релиз в начале 2024 года, так как мы только что закончили работу над ним, и это будет очередной отвал башки!»

RIOT V Signs To Atomic Fire Records; New Album Due In Early 2024




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