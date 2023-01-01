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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 20
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Riot

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1 дек 2023 : 		 Видео с текстом от RIOT V

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22 июн 2023 : 		 STEVE PURCELL исполняет RIOT

9 апр 2020 : 		 Сын гитариста RIOT подтвердил его смерть от коронавируса

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5 мар 2020 : 		 Выход сборник раритетов RIOT

27 фев 2020 : 		 Вокалист RIOT V в "Голосе"

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4 окт 2018 : 		 RIOT в честь 30-летнего юбилея перевыпустят альбом "Thundersteel"

27 сен 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

28 апр 2018 : 		 Новое лирик-видео RIOT V

16 апр 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

31 мар 2018 : 		 Новое видео RIOT V

26 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

6 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

24 фев 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

8 фев 2018 : 		 Винилы RIOT выйдут зимой

30 янв 2018 : 		 Новый альбом RIOT V выйдет весной

28 сен 2017 : 		 RIOT V на NUCLEAR BLAST

29 июн 2017 : 		 Фрагменты переизданий альбомов RIOT

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30 май 2017 : 		 Трейлер нового документального фильма RIOT V

28 фев 2017 : 		 Новое видео RIOT
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Видео с текстом от RIOT V



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High Noon, официальное видео с текстом от RIOT V, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mean Streets", релиз которого намечен на 16 февраля на Atomic Fire.




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