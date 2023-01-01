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Видео с текстом от RIOT V



High Noon, официальное видео с текстом от RIOT V, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mean Streets", релиз которого намечен на 16 февраля на Atomic Fire. http://www.riotsweb.com







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