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Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког...
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Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког...
49
Новое видео THERION
32
Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и...
30
Фигурки PANTERA выйдут весной
29
Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично...
29
все новости группы
Riot
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Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
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23 дек 2023
:
Выход альбома RIOT V отложен
1 дек 2023
:
Видео с текстом от RIOT V
21 сен 2023
:
RIOT V на Atomic Fire Records
22 июн 2023
:
STEVE PURCELL исполняет RIOT
9 апр 2020
:
Сын гитариста RIOT подтвердил его смерть от коронавируса
29 мар 2020
:
Первый музыкант умер от коронавируса
5 мар 2020
:
Выход сборник раритетов RIOT
27 фев 2020
:
Вокалист RIOT V в "Голосе"
21 июл 2019
:
Видео из концертного релиза RIOT V
24 июн 2019
:
Новое концертное видео RIOT V
8 июн 2019
:
RIOT V выпустят концертный DVD
4 окт 2018
:
RIOT в честь 30-летнего юбилея перевыпустят альбом "Thundersteel"
27 сен 2018
:
Видео с текстом от RIOT V
28 апр 2018
:
Новое лирик-видео RIOT V
16 апр 2018
:
Видео с текстом от RIOT V
31 мар 2018
:
Новое видео RIOT V
26 мар 2018
:
Трейлер нового альбома RIOT V
16 мар 2018
:
Трейлер нового альбома RIOT V
6 мар 2018
:
Трейлер нового альбома RIOT V
24 фев 2018
:
Видео с текстом от RIOT V
8 фев 2018
:
Винилы RIOT выйдут зимой
30 янв 2018
:
Новый альбом RIOT V выйдет весной
28 сен 2017
:
RIOT V на NUCLEAR BLAST
29 июн 2017
:
Фрагменты переизданий альбомов RIOT
7 июн 2017
:
Первая часть документального фильма RIOT
30 май 2017
:
Трейлер нового документального фильма RIOT V
28 фев 2017
:
Новое видео RIOT
21 дек 2016
:
Новое видео RIOT
20 окт 2016
:
Новое видео RIOT
7 сен 2016
:
Переиздание RIOT выйдет осенью
3 авг 2015
:
Музыканты LOUDNESS присоединились на сцене к RIOT V
5 июн 2015
:
Видео с выступления RIOT
14 апр 2015
:
В этом месяце выйдет первый трибьют RIOT
11 фев 2015
:
Видео с текстом от RIOT
20 окт 2014
:
Трейлер нового альбома RIOT
6 авг 2014
:
Детали нового альбома RIOT
30 июл 2014
:
Новый альбом RIOT выйдет в октябре
29 апр 2014
:
Профессиональное видео с выступления RIOT V
13 фев 2014
:
RIOT исполнили новую песню
10 фев 2014
:
Видео с выступления RIOT
20 янв 2014
:
RIOT нашли гитариста и барабанщика для тура
25 ноя 2013
:
RIOT нашли вокалиста
19 авг 2013
:
Новый альбом RIOT выйдет в 2014
26 авг 2012
:
"Fire Down Under" RIOT выйдет на виниле
8 авг 2012
:
Официальная церемония по установке надгробия на могиле гитариста RIOT пройдет в субботу
2 фев 2012
:
43-минутный трибьют гитаристу RIOT
31 янв 2012
:
Гитарист RIOT: «Mark Reale — самый недооценённый гитарист, композитор и создатель риффов в роке»
27 янв 2012
:
Бывшие участники MEGADETH, ANTHRAX о смерти гитариста RIOT
26 янв 2012
:
Умер гитарист и основатель RIOT Mark Reale
20 янв 2012
:
Гитарист RIOT в коме
19 янв 2012
:
Видео с выступления RIOT
17 янв 2012
:
Основатель RIOT по-прежнему в больнице
13 янв 2012
:
Гитарист RIOT госпитализирован из-за осложнений болезни Крона
22 окт 2011
:
Новая песня RIOT
14 окт 2011
:
Новая песня RIOT
3 окт 2011
:
RIOT представили новый трек
5 сен 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома RIOT
24 авг 2011
:
Новый альбом RIOT выйдет в октябре
2 май 2011
:
Новая песня RIOT в благотворительной компиляции
1 фев 2011
:
Гитарист RIOT о новом альбоме
11 дек 2010
:
RIOT продолжают работу над новым материалом
30 сен 2010
:
Вокалист TONY MOORE вернулся в RIOT
5 дек 2009
:
RIOT расстались с вокалистом
26 авг 2009
:
Переиздание альбомов RIOT выйдет в октябре
6 май 2008
:
RIOT записывают новый альбом в составе 1988 года
5 янв 2007
:
MIKE DIMEO ушел из RIOT
8 июл 2006
:
Подробности о новом альбоме RIOT
сегодня
Выход альбома RIOT V отложен
RIOT V сообщили о том, что выход нового альбома переносится на 12 апреля вместо запланированного 26 января.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет