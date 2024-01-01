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*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 24
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Riot

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14 янв 2024 : 		 Документальный фильм о RIOT

23 дек 2023 : 		 Выход альбома RIOT V отложен

1 дек 2023 : 		 Видео с текстом от RIOT V

21 сен 2023 : 		 RIOT V на Atomic Fire Records

22 июн 2023 : 		 STEVE PURCELL исполняет RIOT

9 апр 2020 : 		 Сын гитариста RIOT подтвердил его смерть от коронавируса

29 мар 2020 : 		 Первый музыкант умер от коронавируса

5 мар 2020 : 		 Выход сборник раритетов RIOT

27 фев 2020 : 		 Вокалист RIOT V в "Голосе"

21 июл 2019 : 		 Видео из концертного релиза RIOT V

24 июн 2019 : 		 Новое концертное видео RIOT V

8 июн 2019 : 		 RIOT V выпустят концертный DVD

4 окт 2018 : 		 RIOT в честь 30-летнего юбилея перевыпустят альбом "Thundersteel"

27 сен 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

28 апр 2018 : 		 Новое лирик-видео RIOT V

16 апр 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

31 мар 2018 : 		 Новое видео RIOT V

26 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

6 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

24 фев 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

8 фев 2018 : 		 Винилы RIOT выйдут зимой

30 янв 2018 : 		 Новый альбом RIOT V выйдет весной

28 сен 2017 : 		 RIOT V на NUCLEAR BLAST

29 июн 2017 : 		 Фрагменты переизданий альбомов RIOT

7 июн 2017 : 		 Первая часть документального фильма RIOT
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|||| сегодня

Документальный фильм о RIOT



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NYC Rocks TV представили первую часть документального фильма о RIOT, "Immortal Soul: A Riot Tribute & Concert Film Series". Всего ожидается четыре части, которые будут представлены до конца января.




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