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*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Riot

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26 янв 2024 : 		 Новое видео RIOT V

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|||| 26 янв 2024

Новое видео RIOT V



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"Feel The Fire", новое видео группы RIOT V, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mean Streets", выходящего 16 февраля на Atomic Fire Records.




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