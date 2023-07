сегодня



SOIL перезаписали лучшее



SOIL приняли решение перезаписать лучшие песни и выпустить компиляцию "Restoration", включающую также версию "The Lesser Man", в оригинале выпущенную на пластинке 2009 "Picture Perfect", записанной вместе с AJ Cavalier.



Трек-лист:



01. Breaking Me Down

02. Way Gone

03. Redefine

04. Halo

05. The Lesser Man

06. Wide Open

07. Unreal

08. Pride

09. Shine On

10. The One

11. Deny Me







