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Басист SOIL — о том, как делить вокалиста с DROWNING POOL



Tim King в интервью "Everblack" рассказал о том, как SOIL будут делить Ryan'a McCombs'a с DROWNING POOL:



«Позвольте мне начать с того, что в этом нет абсолютно ничего странного. Когда мы узнали об этом... Всё произошло очень быстро; это не было каким-то заговором или чем-то подобным. Их последний вокалист Jasen [Moreno] исчерпал свой ресурс, и они хотели разойтись. И они в буквальном смысле собирались либо стать группой из трёх человек, либо решать, что делать дальше. А потом они подумали: "А что, если мы попросим Ryan'а вернуться?" Потому что на самом деле Дэйв [покойный вокалист DROWNING POOL Дэйв Уильямс] ушёл; с их вторым вокалистом (Jason'ом "Gong" Jones'ом) они не ужились. У Ryan'а и у них были свои проблемы, но они уладили их за прошедшие годы; прошло уже 12 лет. И вот Ryan пришёл ко мне и Adam'у [Zadel'у, гитаристу SOIL], и сказал: "SOIL не очень много гастролируют, и DROWNING POOL не очень много гастролируют, но я всё равно хочу остаться в гастрольном режиме. Я хочу много путешествовать".



У меня есть свой звукозаписывающий лейбл с моим деловым партнёром. У меня есть Pavement Entertainment. У меня есть управляющая компания. У Adam'а своя компания по установке офисной мебели. А вот Ryan — да благословит Господь его душу — просто на сто процентов музыкант. Итак, с SOIL мы всё ещё гастролируем, но мы не занимаемся этим как раньше — это не постоянное "давай, давай, давай". Кроме того, Ryan'у нужно оплачивать счета, ему есть чем заняться. И дело в том, что в общем-то DROWNING POOL работают так же, как SOIL; у них у всех есть другие интересы, которыми они занимаются. Так что обе группы по сути равны одной гастролирующей группе на полный рабочий день. Так что для самого Ryan'а, который стремится выступать, работать, петь и оставаться активным, это казалось вполне приемлемым. Он уже был в этой группе на протяжении двух альбомов. Он с нами. Никто не пытался никого ни у кого украсть. Так что мы подумали: "Хорошо". До тех пор, пока мы можем согласовывать наши графики и поддерживать хорошую связь между двумя группами, а Ryan хочет оставаться активным и постоянно быть в дороге, что ж, пусть будет так. Давайте так и поступим.



Изначально, когда Ryan ушёл в первый раз, между нами и DROWNING POOL было небольшое напряжение и неприязнь — я к тому, что это не секрет, — но с возрастом вы учитесь и приходит понимание... Я хочу сказать, что мы уладили наши проблемы с ними много-много лет назад.



Я недавно был в Новом Орлеане на каникулах, а DROWNING POOL играли в городе, и я пошёл на концерт, потусовался с ребятами, выпил пива, поговорил, посмеялся над старыми деньками. Так что всё хорошо.



Если бы дело обстояло иначе, например, наш гитарист Adam или кто-то ещё захотел бы гастролировать в двух группах или что-то в этом роде, то мы бы сказали ему, чтобы он тоже это непременно попробовал. У SOIL не так много работы, и у DROWNING POOL не так много работы, так что всё сложилось так, что он сможет заниматься и тем, и другим с минимальным конфликтом между двумя группами. А если и будет — мы уже взрослые люди. Мы работаем уже 26 лет. Как однажды сказал Nikki Sixx, вместо того чтобы бросать друг другу в голову бутылку Jack Daniel's, мы теперь садимся и обсуждаем проблемы. [Смеётся]. Мы взрослые люди. И мы всё уладим. Всё хорошо. Мы поговорили об этом с ребятами из DROWNING POOL. Мы говорили с Ryan'ом. Мы говорили об этом со всеми участниками. И все в хорошем расположении духа. Всё будет достойно. Я не беспокоюсь об этом. А если что-то случится, мы поговорим об этом и всё решим. Кто знает? Это жизнь. Всё может случиться. Но пока все ощущения только хорошие. Всё замечательно. Ни в одной из групп ничего не изменится. И SOIL будут продолжать делать то, что делает SOIL, и не останавливаться на достигнутом. И Ryan будет на подхвате».







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