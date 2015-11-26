сегодня



SOIL работают над новым материалом



Вокалист SOIL в рамках недавнего разговора рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Мы совсем недавно приступили к работе, так что для меня это своего рода глоток свежего воздуха, потому что я немного напрягался из-за того, что давно ничего не сочинял. Отсутствие факта создания чего-либо подобно тому, как художник не использует свои руки для рисования или живописи. Я никогда не умел играть на инструментах достаточно хорошо, поэтому я всегда полагался на хорошего музыканта, и мне были ниспосланы C.J. Pierce [во время моих дней с DROWNING POOL] и Adam Zadel. И без этих парней, генерирующих идеи, которые подталкивали бы меня к чему-то новому, я чувствую себя артистом без рук. И вот внезапно за пару недель у меня появилось полдюжины песен, и я ощущаю себя сумасшедшим ученым. Я чувствую, что мои ноги снова работают; у меня снова есть руки. Это было потрясающе!»













+0 -0



просмотров: 108

