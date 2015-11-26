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Soil

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3 янв 2021 : 		 SOIL работают над новым материалом

12 май 2020 : 		 Видео с выступления SOiL

1 ноя 2019 : 		 Новое видео SOIL

1 мар 2018 : 		 SOIL думают о студии

30 авг 2017 : 		 Новое видео SOIL

24 авг 2017 : 		 Новый сингл SOIL

21 июл 2017 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SOIL

12 июл 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

1 апр 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

23 ноя 2016 : 		 Вокалист SOIL рад победе Трампа

20 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SOiL

13 апр 2015 : 		 Туровый автобус SOIL попал в аварию

8 ноя 2014 : 		 Вокалист SOIL перенес сердечный приступ

29 май 2014 : 		 В автобусе с SOIL

24 янв 2014 : 		 Новое видео SOIL

14 авг 2013 : 		 Новая песня SOIL

10 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOIL

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления SOIL

26 июн 2013 : 		 Новое видео SOIL

6 июн 2013 : 		 Новый альбом SOIL выйдет в августе

12 май 2013 : 		 SOIL представили новую песню

11 май 2013 : 		 Название нового альбом SOIL

6 фев 2013 : 		 SOIL приступили к записи нового альбома

17 янв 2013 : 		 SOIL начнут запись в феврале

8 ноя 2012 : 		 SOIL собирают деньги на новый альбом

8 окт 2012 : 		 Барабанщик ECHOES THE FALL в SOIL
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|||| сегодня

SOIL работают над новым материалом



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Вокалист SOIL в рамках недавнего разговора рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Мы совсем недавно приступили к работе, так что для меня это своего рода глоток свежего воздуха, потому что я немного напрягался из-за того, что давно ничего не сочинял. Отсутствие факта создания чего-либо подобно тому, как художник не использует свои руки для рисования или живописи. Я никогда не умел играть на инструментах достаточно хорошо, поэтому я всегда полагался на хорошего музыканта, и мне были ниспосланы C.J. Pierce [во время моих дней с DROWNING POOL] и Adam Zadel. И без этих парней, генерирующих идеи, которые подталкивали бы меня к чему-то новому, я чувствую себя артистом без рук. И вот внезапно за пару недель у меня появилось полдюжины песен, и я ощущаю себя сумасшедшим ученым. Я чувствую, что мои ноги снова работают; у меня снова есть руки. Это было потрясающе!»

SOIL Is Working On New Music





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