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У SOIL есть два альбома



Tim King сообщил, что у SOIL есть «два альбома стоящего материала»:



«Мы продолжаем деятельность, а в январе отметили 25 лет существования группы. У нас уже есть два альбома стоящего материала, которые мы выпустим в этом году. Так что это по-прежнему важная часть моей жизни, и мы много работаем в этом направлении. Это моя основная группа».













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