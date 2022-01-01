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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
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Soil

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У SOIL есть два альбома



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Tim King сообщил, что у SOIL есть «два альбома стоящего материала»:

«Мы продолжаем деятельность, а в январе отметили 25 лет существования группы. У нас уже есть два альбома стоящего материала, которые мы выпустим в этом году. Так что это по-прежнему важная часть моей жизни, и мы много работаем в этом направлении. Это моя основная группа».

SOIL Has Recorded Two Albums





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