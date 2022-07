сегодня



Кавер-версия хита HALSEY от SOIL



SOIL представили видео на собственное прочтение хита HALSEY "Nightmare". Этот трек взят из нового альбома "Play It Forward", включающего темы, вдохновляющие участников группы:



01. Runnin' Down A Dream

02. Thunder Kiss '65

03. Nightmare

04. No Voices In The Sky

05. Snap Your Fingers Snap Your Neck

06. Monkey Wrench

07. What It's Like

08. I Wanna Be Sedated

09. Rockin' In The Free World

10. Unsung

11. Black Betty











+0 -0



просмотров: 172