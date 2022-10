сегодня



Кавер-версия WHITE ZOMBIE от SOIL



"hunder Kiss ‘65", новое видео группы SOIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Play It Forward:



"Runnin' Down A Dream"

"Thunder Kiss '65"

"Nightmare"

"No Voices In The Sky"

"Snap Your Fingers Snap Your Neck"

"Monkey Wrench"

"What It's Like"

"I Wanna Be Sedated"

"Rockin' In The Free World

"Unsung"

"Black Betty"







