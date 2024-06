сегодня



Новые клипы от FOGHAT



FOGHAT опубликовали видео к композициям "She's A Little Bit Of Everything" и "Drivin’ On", которые включены в первый за семь лет студийный релиз Sonic Mojo:



"She’s A Little Bit Of Everything"

"I Don’t Appreciate You"

"Mean Woman Blues"

"Drivin’ On"

"Let Me Love You Baby"

"How Many More Years"

"Song For Life"

"Wish I’d A Been There"

"Time Slips Away"

"Black Days & Blue Nights"

"She’s Dynamite" (only available on CD)

"Promised Land"







+0 -0



просмотров: 36