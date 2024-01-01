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FOGHAT номинировали на Грэмми



FOGHAT опубликовали следующее сообщение:



«Мы в полном восторге от того, что альбом SONIC MOJO был выдвинут на соискание премии Grammy® в категории «Современный блюзовый альбом» (мы в очень крутой компании). Такого с нами еще не случалось, так что сказать, что мы взволнованы и польщены — это не сказать ничего! Голосование по номинациям проходит в начале октября, а номинанты будут объявлены в начале ноября! Так что скрестите пальцы и пожелайте нам удачи! Спасибо! Roger, Bryan, Scott & Rodney!»







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