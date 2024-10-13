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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Foghat

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13 окт 2024 : 		 Новая песня FOGHAT

26 сен 2024 : 		 FOGHAT номинировали на Грэмми

19 июн 2024 : 		 Новые клипы от FOGHAT

16 май 2024 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FOGHAT

22 окт 2023 : 		 Новое видео FOGHAT

24 сен 2023 : 		 Новое видео FOGHAT

27 авг 2023 : 		 Новое видео FOGHAT

12 авг 2023 : 		 Первый за 7 лет альбом FOGHAT

21 июн 2021 : 		 FOGHAT отметят юбилей

25 ноя 2019 : 		 Видео с выступления FOGHAT

19 окт 2018 : 		 Сайд-проект лидера FOGHAT выпустит альбом

11 фев 2018 : 		 Умер басист FOGHAT

9 июн 2017 : 		 Концертный трек FOGHAT

5 май 2017 : 		 Концертный релиз FOGHAT выйдет летом

10 июн 2016 : 		 Новая песня FOGHAT

19 май 2016 : 		 Новый альбом FOGHAT выйдет летом

13 ноя 2015 : 		 FOGHAT отметят юбилей главного хита

18 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FOGHAT

13 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FOGHAT
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Новая песня FOGHAT



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"On Tonsils & Sneakers", новая песня группы FOGHAT, доступна для прослушивания ниже.




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