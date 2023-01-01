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Основатель FLAT BLACK: «Хотел найти людей без внутренней драмы»



Jason Hook в недавнем интервью рассказал, как собирал команду для FLAT BLACK:



«Ну, я очень хотел создать новую группу. Музыка у меня в крови. Это часть моей ДНК, и я просто знал, что... Мне было все равно, сколько времени это займет. Просто все должно быть серьезно. И так, по одному [музыканту] за раз... Сначала я нашел Rob'а, и он потрясающий. А потом, конечно, Nick; он из Лос-Анджелеса. Все мои ребята - просто замечательные музыканты. И я хотел, чтобы у меня был хороший комплект песен. И вот мы готовы».



По поводу того, насколько важно было найти общий язык с коллегами по группе на личном уровне, Hook ответил:



«Это было неким предварительным условием — найти ребят, которые были бы психически устойчивы, свободны от драматических наклонностей и с которыми мы могли бы общаться. Все дело в том, что мы можем общаться. Когда вы находитесь в туре, вы торчите в этой подводной лодке, в этой катящейся субмарине, в течение 18 месяцев. Важно, чтобы все были совместимы. Я очень хотел, чтобы в этот раз у нас были определенные личные качества... Мы отлично ладим!»







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