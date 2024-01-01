сегодня



Лидер FLAT BLACK: «Главное — это баланс»



JASON HOOK в недавнем интервью рассказал о дебютном альбоме FLAT BLACK, который будет выпущен 19 июля:



«FLAT BLACK — это создание баланса. Я люблю агрессивную музыку и энергию, которая от нее исходит, но я также являюсь поклонником хорошей мелодии. Так что я всегда стараюсь добиться такого сочетания. Невозможно удовлетворить вкусы всех, так что лучше просто отбросить это сразу. Я старался делать песни, которые мне нравятся. Теперь у меня есть свобода. Если мне нравится, я использую ее. Если мне не нравится, мы ее не используем. Для меня было очень важно удовлетворить свое сердце. И поэтому есть такое разнообразие. Мне нравится очень агрессивный материал, но я не считаю, что вы можете... Я думаю, что здесь должен быть баланс. Если все будет слишком брутально, то вы отгородитесь от людей, которым нравится не это».



На вопрос о том, считает ли он FLAT BLACK естественным продолжением FIVE FINGER DEATH PUNCH с точки зрения того, в каком мироощущении он сейчас находится как артист, он ответил:



«Да. В тех альбомах [FIVE FINGER DEATH PUNCH] мне было совсем не просто. Я был единственным, кто испытывал стресс и давление... Эта штука постоянно двигалась со скоростью 10 махов. Мы приезжали с гастролей, и они говорили: "Ты начнешь запись через три недели". А я такой: "Б$$$ь". Так что в панике я просто сидел и готовился, готовился, готовился. Это была групповая работа — я не пытаюсь присвоить себе чьи-то заслуги, — но я отнесся к этим записям со всей серьезностью, и я вложил в них много труда. Так что если вы слышите что-то знакомое, значит, так оно и есть. И единственное отличие в том, что когда я делаю что-то сейчас, мне не нужно проходить через комитет для одобрения, что было там и это меня очень и очень разочаровывало».







+0 -0



просмотров: 107

