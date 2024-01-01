Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 145
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 27
*Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY 25
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 19
*Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того мест... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 145
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
[= ||| все новости группы



*

Flat Black

*



1 июл 2024 : 		 Лидер FLAT BLACK: «Главное — это баланс»

17 июн 2024 : 		 Новое видео FLAT BLACK

22 мар 2024 : 		 COREY TAYLOR на новом сингле FLAT BLACK

18 мар 2024 : 		 COREY TAYLOR на новом сингле FLAT BLACK

19 окт 2023 : 		 Новое видео FLAT BLACK

19 сен 2023 : 		 Дрон-видео FLAT BLACK

13 сен 2023 : 		 FLAT BLACK исполнили новые песни

9 сен 2023 : 		 Основатель FLAT BLACK: «Хотел найти людей без внутренней драмы»

1 сен 2023 : 		 Новое видео FLAT BLACK

30 авг 2023 : 		 FLAT BLACK исполнили песню FIVE FINGER DEATH PUNCH

28 авг 2023 : 		 Новые песни FLAT BLACK

21 июл 2023 : 		 Бывший гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH во FLAT BLACK
| - |

|||| сегодня

Лидер FLAT BLACK: «Главное — это баланс»



zoom
JASON HOOK в недавнем интервью рассказал о дебютном альбоме FLAT BLACK, который будет выпущен 19 июля:

«FLAT BLACK — это создание баланса. Я люблю агрессивную музыку и энергию, которая от нее исходит, но я также являюсь поклонником хорошей мелодии. Так что я всегда стараюсь добиться такого сочетания. Невозможно удовлетворить вкусы всех, так что лучше просто отбросить это сразу. Я старался делать песни, которые мне нравятся. Теперь у меня есть свобода. Если мне нравится, я использую ее. Если мне не нравится, мы ее не используем. Для меня было очень важно удовлетворить свое сердце. И поэтому есть такое разнообразие. Мне нравится очень агрессивный материал, но я не считаю, что вы можете... Я думаю, что здесь должен быть баланс. Если все будет слишком брутально, то вы отгородитесь от людей, которым нравится не это».

На вопрос о том, считает ли он FLAT BLACK естественным продолжением FIVE FINGER DEATH PUNCH с точки зрения того, в каком мироощущении он сейчас находится как артист, он ответил:

«Да. В тех альбомах [FIVE FINGER DEATH PUNCH] мне было совсем не просто. Я был единственным, кто испытывал стресс и давление... Эта штука постоянно двигалась со скоростью 10 махов. Мы приезжали с гастролей, и они говорили: "Ты начнешь запись через три недели". А я такой: "Б$$$ь". Так что в панике я просто сидел и готовился, готовился, готовился. Это была групповая работа — я не пытаюсь присвоить себе чьи-то заслуги, — но я отнесся к этим записям со всей серьезностью, и я вложил в них много труда. Так что если вы слышите что-то знакомое, значит, так оно и есть. И единственное отличие в том, что когда я делаю что-то сейчас, мне не нужно проходить через комитет для одобрения, что было там и это меня очень и очень разочаровывало».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 107

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом