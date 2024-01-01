|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
JASON HOOK не интересуется делами FIVE FINGER DEATH PUNCH
Бывший гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH в недавнем интервью ответил на вопрос, общается ли он со своими коллегами из прошлого:
«Время от времени я переписываюсь с Ivan'ом [Moody, вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH]. Он — единственный, с кем я реально общаюсь».
Что касается возможности участия его новой группы, FLAT BLACK, в концертах с FIVE FINGER DEATH PUNCH, Jason сказал:
«Это будет зависеть от них. Я думаю, что они, скорее всего, не станут этого делать. Но никогда не знаешь. Неважно.
Я не знаю, что у них на уме. С 2020 года я просто полностью отключился от всего этого».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет