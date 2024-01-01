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*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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Flat Black

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JASON HOOK не интересуется делами FIVE FINGER DEATH PUNCH



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Бывший гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH в недавнем интервью ответил на вопрос, общается ли он со своими коллегами из прошлого:

«Время от времени я переписываюсь с Ivan'ом [Moody, вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH]. Он — единственный, с кем я реально общаюсь».

Что касается возможности участия его новой группы, FLAT BLACK, в концертах с FIVE FINGER DEATH PUNCH, Jason сказал:

«Это будет зависеть от них. Я думаю, что они, скорее всего, не станут этого делать. Но никогда не знаешь. Неважно.

Я не знаю, что у них на уме. С 2020 года я просто полностью отключился от всего этого».




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