сегодня



JASON HOOK не интересуется делами FIVE FINGER DEATH PUNCH



Бывший гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH в недавнем интервью ответил на вопрос, общается ли он со своими коллегами из прошлого:



«Время от времени я переписываюсь с Ivan'ом [Moody, вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH]. Он — единственный, с кем я реально общаюсь».



Что касается возможности участия его новой группы, FLAT BLACK, в концертах с FIVE FINGER DEATH PUNCH, Jason сказал:



«Это будет зависеть от них. Я думаю, что они, скорее всего, не станут этого делать. Но никогда не знаешь. Неважно.



Я не знаю, что у них на уме. С 2020 года я просто полностью отключился от всего этого».







+0 -0



просмотров: 158