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Лидер FLAT BLACK: «Мне не нужно было сделать группу, я хотел этого»



Бывший гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH в недавнем интервью ответил на вопрос, почему, на его взгляд, в FIVE FINGER DEATH PUNCH столь много перемен состава:



«Ну, я полагаю, что это очень непростая обстановка. Там действительно очень непросто — не в пример любой большой группе. У меня есть свои личные границы, и когда мои границы нарушаются год за годом, в какой-то момент я говорю: "Хватит".



Я не держу зла, но мне невозможно точно передать, что я начал чувствовать. Вы должны быть на моем месте и оказаться в такой ситуации. Но сейчас я очень счастлив. Я спокоен. Я сделал что-то вместе, и люди реагируют на это, а это все, что мне нужно. Мне не нужно было создавать FLAT BLACK; я хотел создать FLAT BLACK. И не только мне это нравится, но, похоже, и другие люди реагируют так же. Так что для меня это все просто супер».



На вопрос о том, почему так долго не было объявлено, что он уже не является участником FFDP, Jason ответил:



«Надо спросить у них, я полагаю. Не знаю. Я к тому, что все закончилось для меня очень печально. Было непонятно, что со мной будет дальше. И поэтому я могу только догадываться, что все было обставлено так, как будто мы не знали, что будет в будущем. Но все обошлось. Andy — феноменальный музыкант, и я уверен, что ему нравится быть на этой позиции. Так что все хорошо. Все в порядке»



На вопрос о том, готов ли он вернуться в свою бывшую команду при случае или просто однажды выйти с ними на одну сцену, Jason сказал:



«О, я бы сделал это. Конечно. Да, я бы сделал это. Разумеется. Я хочу сказать, что я очень много работал с этой группой. И я не говорю, что все дело во мне, потому что это не так, но я очень много работал с ней. И многое из этой музыки для меня очень личное. Так что странно думать, что я никогда не смогу сыграть все то, над чем так усердно работал. Но я все еще могу играть это в FLAT BLACK. Я к тому, что они готовы на все. Но я полагаю, что, как и все группы, которые, как вы можете предположить, никогда не будут делать что-то вместе, я все же считаю, что должно пройти достаточно времени, и если бы меня спросили, я бы попытался это осуществить»







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