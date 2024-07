сегодня



Лидер FLAT BLACK: «COREY TAYLOR просто душка»



JASON HOOK в одном из интервью рассказал о том, как на одной из его песен оказался COREY TAYLOR:



«В 2020 году у меня завязалась дружба с Corey. Вообще-то, он сам меня позвал. Я работал в Лос-Анджелесе с его продюсером, и, кажется, продюсер сказал: "У меня тут Jason Hook. Мы работаем над материалом". Он сказал: "О, дай мне его номер". И вдруг мы стали переписываться. И мы сразу же сдружились. Он просто чертовски фантастический человек. Может, он и не хочет, чтобы кто-то знал об этом, но на самом деле он просто душка. [ смеется ] Он очень милый чувак. И он сказал: "Слушай, если ты пытаешься что-то создать и тебе не с кем работать, я готов с тобой работать". Так что это было просто идеально для того времени и тех эмоций, через которые я проходил в тот момент. Он действительно помог мне воспрянуть духом: "Да, давайте что-нибудь сделаем". В итоге мы написали вместе пять песен. Четыре из них, вероятно, никогда не будут услышаны, но мы использовали "Nothing To Some" на альбоме».







