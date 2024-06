сегодня



Новое видео FLAT BLACK



"Sideways", новое видео группы FLAT BLACK, в состав которой входит бывший гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Jason Hook, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Dark Side Of The Brain", выходящего 19 июля на Fearless Records:



01. It's OK To Be Angry

02. Justice Will Be Done

03. Sideways

04. A Bit Of Lightning

05. Unwanted

06. Home

07. Halo

08. It's Your Lack Of Respect

09. Nothing To Some (feat. Corey Taylor)

10. Dark Side Of The Brain

11. Villain

12. Youth N Eyes

13. Tidal Wave

14. Let It Go







