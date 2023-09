сегодня



Профессиональное видео полного выступления BLEED FROM WITHIN



Профессиональное видео полного выступления BLEED FROM WITHIN, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Stand Down"

"Sovereign"

"Levitate"

"Into Nothing"

"Pathfinder"

"Killing Tome"

"I Am Damnation"

"Teoawk







