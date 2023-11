сегодня



Видео с текстом от BLEED FROM WITHIN



BLEED FROM WITHIN опубликовали официальное видео с текстом к композиции Overthrone. Этот трек вошел в делюкс-издание последнего альбома Shrine http://www.bleedfromwithin.co.uk







